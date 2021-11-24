В Киеве на трамвайном пути погибла женщина: шла, не оглядываясь

Личность погибшей и детали трагедии устанавливают.

В Киеве на улице Кирилловской под трамваем погибла пожилая женщина. В полиции говорят, что она пошла по дороге, не оглядываясь, а водитель трамвая не смог быстро затормозить и просто наехал на женщину.

Трагедия произошла в обед 24 ноября.

Пожилая женщина вышла из торгового центра и, не оглядываясь, пошла через дорогу. В полиции говорят, что водитель трамвая, возможно, даже не успел заметить её, ведь она вышла прямо под колеса.

"Она быстро так шла и даже не оглядывалась. В тот момент, когда она зашла на рельсы, проезжает трамвай. Женщина не убедилась в безопасности движения — и все", — рассказывает полицейский Дмитрий Гресь.

Личность погибшей устанавливают.

В полиции также отмечают, что и сама водитель троллейбуса попала в больницу. После такого потрясения женщине стало нехорошо. Сообщается, что ей дали успокоительные и забрали на скорой.

ТСН.ua

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