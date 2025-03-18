В Киеве на территории школы упали обломки вражеского беспилотника: появились первые подробности

Вражеские дроны-камикадзе регулярно атакуют Киев и другие украинские города, нанося удары по критической и гражданской инфраструктуре.

В Киеве на территорию одной из столичных школ упали обломки вражеского беспилотника, что привело к возгоранию.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар быстро был ликвидирован, что позволило избежать значительных повреждений.

"При атаке все ученики и педагоги находились в укрытии, что позволило избежать пострадавших", — отметили в спасательной службе.

Последствия атаки РФ на Киев

Последствия атаки РФ на школу в Киеве

Напомним, россияне ударили по Украине "Шахедами" в ночь на 18 марта. ПВО уничтожила 63 дрона, а 64 — были локационно потеряны.

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