В Киеве на территории психбольницы прогремел взрыв: погиб парень (фото)

Говорят, что парень сам себя подорвал.

В Киеве на территории психиатрической больницы прогремел взрыв.

По предварительным данным, погиб парень.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фото.

"Взрыв, который был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районе, произошел около 23:10 на территории психиатрической больницы в заброшенном недострое, на Кирилловской, 103", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, по этому недостроенному зданию гуляли парень с девушкой.

"Девушка вышла на улицу из здания и в этот момент произошел взрыв. Без всяких шансов на жизнь — умер на месте. Говорят, что парень сам себя подорвал. Чем именно, должно установить следствие", — сообщает "Киев Оперативный".

Напомним, в торговом центре Киева взорвался поштомат.

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