В Киеве на территории Института урологии произошел пожар: эвакуированы полтора десятка человек

В Киеве на территории Института урологии произошел пожар: эвакуированы полтора десятка человек

Причина пожара будет устанавливаться правоохранительными органами. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве в четверг, 14 октября на ул. Винниченко, 9А, что в Шевченковском районе столицы, загорелась крыша двухэтажного недействующей здания. Существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на 8-этажное рядом стоящее здание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

"Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. В 14:14 возгорание локализовано на площади 500 кв. м и в 14:36 — ликвидировано", — отметили спасатели.

По информации пожарных, на месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранительными органами. Жертв и пострадавших нет.

Напомним:

В центре Киева вспыхнул пожар . Загорелась крыша 5-этажного жилого дома.

. Загорелась крыша 5-этажного жилого дома. Также в Киеве в одной из многоэтажек сгорела квартира. Огонь загорелся в ванной комнате — вспыхнула стиральная машина. Пламя за считанные минуты охватило ванную комнату, а затем и коридор квартиры. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп хозяина.

Новости Украины: неподалеку Майдана Независимости горела крыша 5-этажки

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