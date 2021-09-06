В Киеве на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал: фото, видео

В Киеве на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал: фото, видео

Ремонтника без сознания доставили в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

В Киеве на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал.

Происшествие произошло 6 сентября во Подольском районе, на Почтовой площади, 3, на стройке.

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Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что на территории Речного порта, 36-летний работник ремонтной бригады упал и находится в подвальном помещении в без сознания.

Спасатели прочно зафиксировали с помощью веревки пострадавшего на медицинских носилках, подняли на поверхность и передали медицинским работникам, которые госпитализировали мужчину в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

Спасатели достали мужчину, который упал с высоты на стройке Видео о том, как спасатели доставали мужчину, который упал с высоты на стройке Опубликовано Главное управление ДСНС Украины в Киеве понедельника, 6 Сентября 2021

На месте работало две единицы техники и семь членов личного состава.

Напомним, на сахарном заводе под Киевом после прорыва трубы на людей полился кипяток.

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