В Киеве на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал: фото, видео

Ремонтника без сознания доставили в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.
В Киеве на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал.
Происшествие произошло 6 сентября во Подольском районе, на Почтовой площади, 3, на стройке.
Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что на территории Речного порта, 36-летний работник ремонтной бригады упал и находится в подвальном помещении в без сознания.
Спасатели прочно зафиксировали с помощью веревки пострадавшего на медицинских носилках, подняли на поверхность и передали медицинским работникам, которые госпитализировали мужчину в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.
Спасатели достали мужчину, который упал с высоты на стройке
Видео о том, как спасатели доставали мужчину, который упал с высоты на стройкеОпубликовано Главное управление ДСНС Украины в Киеве понедельника, 6 Сентября 2021
На месте работало две единицы техники и семь членов личного состава.
Напомним, на сахарном заводе под Киевом после прорыва трубы на людей полился кипяток.