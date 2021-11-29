В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Движение затруднено в направлении станции метро "Выдубичи".

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Движение затруднено в направлении станции метро "Выдубичи".

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Об этом сообщила Патрульная полиция в Telegram.

Детали и причины аварии выясняет полиция, которая работает на месте происшествия.

Информация о потерпевших уточняется.

Напомним, вечером в пятницу, 26 ноября, на 35-м километре автотрассы Киев — Чернигов столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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