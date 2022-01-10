В Киеве на Старый Новый год ожидается мороз до -15°С

В Киеве на Старый Новый год ожидается мороз до -15°С

Стремительное похолодание синоптики прогнозируют с 12 января.

Неделя в Киеве началась с небольшого мороза и пасмурной погоды.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В столице столбики термометров будут колебаться от -1°С до -3°С, ближе к ночи опустятся до -4°С. На дорогах гололедица.

Весь день небо столицы будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Ветер – северо-западного и северного направлений, со скоростью до 3 м/с.

Однако в течение недели в столице ожидается существенное похолодание до -15°С.

Стремительное похолодание синоптики прогнозируют с 12 января. Так, в ночь на среду столбики термометров будут колебаться от -12°С до -14°С, днем ожидается от -9°С до -11°С.

А в ночь на 13 января столбики термометров опустятся до -15°С. Днем прогнозируется от -8 до -10°С.

На Старый Новый год, 14 января, ночью будет от -13°С до -15°С, днем ожидается от -5°С до -7°С.

Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве из-за гололеда произошло ДТП. На ул. Гринченко столкнулись легковушка Mitsubishi и микроавтобус Mercedes.

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