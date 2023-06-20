В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания: какая причина

На станциях киевского метро временно не работают комплексы самообслуживания.
В Киеве из-за повреждений внешних коммуникаций на станциях метро 20 июня временно не работают комплексы самообслуживания.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Профильные специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования. О полном возобновлении работы терминалов сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
Теперь оплатить проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой.
Напомним, еще четырем чиновникам объявили подозрение из-за разворовывания на строительстве Подольского моста в Киеве.
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