В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания: какая причина

На станциях киевского метро временно не работают комплексы самообслуживания.

В Киеве из-за повреждений внешних коммуникаций на станциях метро 20 июня временно не работают комплексы самообслуживания.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Профильные специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования. О полном возобновлении работы терминалов сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Теперь оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

бесконтактной банковской картой.

Напомним, еще четырем чиновникам объявили подозрение из-за разворовывания на строительстве Подольского моста в Киеве.

Читайте также: