В Киеве на станции метро "Теремки" продают фрукты прямо напротив вывески о запрете торговли: видео

Торговцы фруктами начали свою работу в переходе еще за месяц до Нового года.

В Киеве на станции метро Теремки есть вывеска о запрете торговли в переходе.

"Внимание! Торговля запрещена. Штраф до 15 тыс. грн. и конфискация товара", — написано на табличке.

Однако этот запрет не остановил продавцов фруктов, которые, по словам очевидцев, расположили свои лотки в 10-15 метрах от вывески и начали там торговать еще за месяц до Нового года.

Об этом сообщил паблик "Магнолия ТВ" и обнародовал соответствующее видео.

"Запретить не значит выполнить. Как торговали, так и торгуют. Станция метро "Теремки" в Киеве", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Киеве в приюте от запрещенных салютов и фейерверков умер собачка Гуффи. Его сердце остановилось от ужаса. Стоит отметить, что в Киеве салюты и фейерверки официально запрещены, однако желающих их запускать никогда не хватает. Все потому, что наказание за это законодательством не предусмотрено.

Читайте также: