В Киеве на станции метро "Минская" откроют второй вестибюль – известная дата

Станция киевского метро "Минская" заработает на два выхода.

С понедельника, 17 апреля, на станции киевского метрополитена "Минская" заработает второй выход.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Для пассажиров станция будет работать в обычном режиме по графику:

вестибюль № 1 (в направлении ст. "Героев Днепра"): 5:24 – 22:24

вестибюль №2 (в направлении ст. "Оболонь"): 5:27 — 22:27.

Также станция "Минская" работает в круглосуточном режиме как укрытие.

Напомним, в Киевской области погиб 29-летний мужчина, который включил свет в затопленном подвале.

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