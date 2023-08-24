В Киеве на станции метро "Лыбидская" отремонтируют эскалатор: сколько будут длиться работы

Плановые капитальные ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров.

В Киеве на станции метро "Лыбидская" 25 августа начнется капитальный ремонт эскалатора, который продлится до 17 октября 2023 года. В последний раз на этой станции выполняли капитальный ремонт эскалаторов в 2013 году.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Плановые капитальные ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. В рамках этих работ специалисты полностью разбирают эскалатор и заменяют изношенные запчасти.

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Эскалаторы метрополитена – это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы нуждаются в бережном отношении и тщательных, периодических капитальных ремонтах. Исправность и четкая бесперебойная работа оборудования – это, прежде всего, безопасные пассажирские перевозки.

Также в "Киевском метрополитене" отмечают важность соблюдения правил пользования столичной подземкой, в частности:

держаться за поручень;

не заступать за ограничительную линию;

не сидеть на ступеньках эскалатора;

не бежать на эскалаторе;

держать детей за руку.

В настоящее время продолжается плановый капитальный ремонт эскалаторов на станции "Дворец спорта". Он продлится до 8 февраля 2024 года. Последний раз на этой станции плановое обслуживание эскалаторов происходило в 2012 году.

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.

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