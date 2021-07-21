В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла массовая драка: распылили слезоточивый газ

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла массовая драка: распылили слезоточивый газ

В полиции расследуют инцидент.

В центре Киева на станции метро "Крещатик" в среду, 21 июля, произошла массовая драка между молодыми людьми. Во время конфликта распылили слезоточивый газ.

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Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

По данным полиции, между двумя группами молодых людей произошел конфликт, который перерос в массовую драку во время которой распылили слезоточивый газ. Правоохранители устанавливают всех участников драки.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 4 лет лишения свободы.

В сообществе "Киев оперативный" также опубликовали видео схватки. Там сообщили, что из-за слезоточивого газа пострадали и обычные пассажиры, которые стали свидетелями драки.

Напомним, заместитель начальника метро Киева Наталья Макогон сообщила, что после инцидента станция метро работает в обычном режиме.

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