В Киеве на станции метро "Арсенальная" произошли столкновения между пассажирами в очереди

В Киеве на станции метро "Арсенальная" произошли столкновения между пассажирами в очереди

На станции образовалась толпа, люди не могут пройти к эскалаторам.

В Киеве на станции метро "Арсенальная" образовалась огромная очередь.

Между пассажирами произошли стычки.

Об этом сообщил telegram-паблик "Киев Сейчас" и обнародовал видео.

На станции наблюдается большое скопление людей, они ссорятся и нервничают, потому что не могут пройти к эскалаторам.

Судя по видео, большинство пассажиров в масках, но о социальной дистанции в такой толпе речи даже не идет.

Напомним, сегодня, 23 сентября, во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

Киев готовится к серьезному локдауну.

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