В Киеве на станции "Крещатик" откроют вестибюль, выходящий на Институтскую

В Киевском метрополитене отметили, что выход будет работать с 05:37 до 22:33.

В Киеве 13 марта возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В частности, тот, что выходит к ул. Институтской. Он будет работать с 05:37 до 22:33.

Также читайте В Киеве возобновляет работу станция метро "Днепр": названа дата и график работы

Как напоминает предприятие, выход на ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35.

В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

При объявлении воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие.

Напомним, в Киеве прозвучала "юбилейная" – тысячная – воздушная тревога.

Читайте также ведущие новости дня: