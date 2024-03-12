В Киеве на станции "Крещатик" откроют вестибюль, выходящий на Институтскую

В Киевском метрополитене отметили, что выход будет работать с 05:37 до 22:33.
В Киеве 13 марта возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик".
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
В частности, тот, что выходит к ул. Институтской. Он будет работать с 05:37 до 22:33.
Как напоминает предприятие, выход на ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35.
В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.
При объявлении воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие.
Напомним, в Киеве прозвучала "юбилейная" – тысячная – воздушная тревога.
Читайте также ведущие новости дня: