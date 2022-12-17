В Киеве на Софийской площади уже смонтировали и начали украшать символическую елку несокрушимости: фото

В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров, ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами.

В Киеве на Софийской площади уже установили и начинают украшать символическую елку несокрушимости.

Фото, как готовят главную елку страны, опубликовал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"На Софийской площади уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости. В этом году Главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего. с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в которой именно", – отметил Виталий Кличко.

Новогоднее дерево украсят игрушками прошлых лет – около тысячи шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

Напомним, в этом году елку устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит.

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади также не будет.

Напомним, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия РФ выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

Елочные ярмарки открыты, где их искать и какие цены на деревья?

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