Началась шпаклевка и побелка путевого свода, замена плитки на стенах, перекладывание гранитного покрытия, ремонт лестничного полотна.

В Киеве на шести станциях метро проводится ремонт инфраструктуры.

В рамках годового плана капитальных ремонтов Киевского метрополитена продолжаются работы на станциях "Черниговская", "Ипподром", "Площадь Льва Толстого", "Дорогожичи", "Житомирская" и "Контрактовая площадь".

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В частности проводится шпаклевка и побелка путевого свода, замена плитки на стенах, перекладывание гранитного покрытия, ремонт лестничного полотна.

В некоторых местах, как, например, в переходе станции "Контрактовая площадь", проводится замена старой плитки. Она больше не производится и довольно сильно повреждена за 45 лет эксплуатации.

"Таких мест много можно встретить в городе — керамика или мозаика на стенах заводов, школ, поликлиник, институтов. Эти объекты не имеют охранных статусов, а соответственно ремонтируются по общим нормам. Однако на территории наших станций мы решили оставлять небольшие квадраты для истории метрополитена. Позже рядом будут размещены таблички с кратким описанием и авторами образцов", — рассказала заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон.

Капитальные ремонты инфраструктуры метрополитена планируются ежегодно и проводят в соответствии с определенным графиком на предприятии. Это позволяет безопасно перевозить пассажиров.

Отметим, что в переходе станции "Позняки" недавно капитально отремонтировали лестничное полотно и заменили гранитное покрытие.

Напомним, в Киеве до конца этого года может появиться новая станция Киевского метрополитена.

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