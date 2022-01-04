В Киеве на Северном мосту водитель Mitsubishi потерял сознание за рулем, протаранил BMW и умер

Причину смерти мужчины установит экспертиза.

В Киеве на Северном мосту водитель Mitsubishi потерял сознание за рулем прямо во время движения. В результате этого неуправляемая машина влетела в BMW.

ДТП произошло во вторник, 4 января, около 7 утра.

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Об этом сообщает "Київ.NewsRoom".

Свидетели аварии подбежали к водителю Mitsubishi, увидели, что он без сознания, вызвали скорую и пытались ему помочь. Но мужчина умер до приезда медиков.

Причину смерти киевлянина установит экспертиза.

"Mitsubishi двигался по Северному мосту в направлении правого берега. В какой-то момент водителю легковушки 1960 года рождения стало плохо и он потерял сознание. Неуправляемая машина протаранила BMW, после чего остановилась. Свидетели происшествия и патрульные полицейские пытались помочь мужчине, но медики лишь констатировали его смерть. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 4 января во время движения загорелся автомобиль патрульной полиции.

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