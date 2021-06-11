В Киеве на Северном мосту ограничат движение

Частично ограничения будут действовать в воскресенье, 13 июня.

В эти выходные на столичном Северном мосту частично ограничат движение транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

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Отмечается, что движение частично будет ограничено с 9:00 до 23:00 13 июня. На мосту будут проводить текущий ремонт. "Работы будут выполнят в течение воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик", — отметили в сообщении.

Работники "Киевавтодора" будут осуществлять ремонтные работы в направлении проспекта Степана Бандеры.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Как сообщалось, в Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-й ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине". Именно поэтому в субботу и воскресенье с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке. Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно.

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