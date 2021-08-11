В Киеве на Северном мосту до конца августа ограничат движение транспорта

В Киеве на Северном мосту до конца августа ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 21:00 13 августа до 30 августа.

В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 21:00 13 августа до 30 августа.

Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

Также читайте В Украине новую дорогу протестуют гоночными болидами

На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия.

Дорожники будут работать в направлении левого берега.

Ремонт начнут в ночь на субботу.

Во время работ движение будет частично ограничено.

КГГА

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Напомним, в Киеве возобновляет движение скоростной трамвай на Борщаговку. С 12 августа восстанавливается движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку