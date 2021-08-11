В Киеве на Северном мосту до конца августа ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 21:00 13 августа до 30 августа.
В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 21:00 13 августа до 30 августа.
Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".
На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия.
Дорожники будут работать в направлении левого берега.
Ремонт начнут в ночь на субботу.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.
Напомним, в Киеве возобновляет движение скоростной трамвай на Борщаговку. С 12 августа восстанавливается движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".