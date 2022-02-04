В Киеве на ремонте дорог украли более полумиллиона гривен: коммунальщикам грозит 12 лет тюрьмы

В Киеве на ремонте дорог украли более полумиллиона гривен: коммунальщикам грозит 12 лет тюрьмы

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В Киеве на ремонте дорог чиновник коммунального предприятия и инженер технического надзора украли 560 тысяч гривен.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что в 2019 году должностные лица КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева" заключили с частным предприятием ряд договоров. Оно должно было провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Оболонском районе столицы.

В дальнейшем коммунальщики внесли в документы завышенные показатели объема выполненных ремонтных работ, а также акты, работы по которым вообще не выполнялись.

В результате из бюджета города на счета общества были безосновательно перечислены средства в сумме 564 тысяч гривен. Досудебное расследование по делу продолжается. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега. Инцидент произошел 13 января на улице Автотранспортной. В "Киевавтодоре" объяснили, что это за технология.

Прокуратура города Киева

Прокуратура города Киева

Прокуратура города Киева

Киевские ремонтники стелили асфальт прямо в снег: что из этого вышло

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