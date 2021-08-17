В Киеве на ремонте дорог разворовали почти 1,3 млн грн

В Киеве на ремонте дорог разворовали почти 1,3 млн грн

Директор подрядной организации завысила объемы и стоимость выполненных работ.

В Киеве разворовали средства, выделенные на капитальный ремонт дорог в Соломенском районе столицы. Злоумышленники присвоили почти 1,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Правоохранители установили, что работники Соломенского районной в городе Киеве государственной администрации заключили договора с предприятием о капитальном ремонте дорог. Стороны составили акты выполненных работ. Однако впоследствии выяснилось, что директор подрядной организации завысила объемы и стоимость выполненных работ. Сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет почти 1,3 миллиона гривен.

Сейчас полиция сообщила 44-летней киевлянке о подозрении в совершении преступления — "растрата чужого имущества в особо крупных размерах". Ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Также правоохранители проводят обыски дома у других фигурантов и устанавливают все лица, причастные к хищению средств.

Напомним, что в Киеве разоблачили банду кибермошенников, которые организовали фейковую инвестиционную онлайн-платформу. На ней они заработали два миллиона гривен.

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