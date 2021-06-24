В Киеве на пяти городских пляжах нашли кишечную палочку: где нельзя купаться

Загорать можно, а вот в воду эксперты заходить не советуют.
В Киеве на городских пляжах нашли кишечную палочку. Бактерию обнаружили на пяти столичных водоемах.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы Киева.
Так, превышение показателей лактозоположительной кишечной палочки обнаружили на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин". "Вербный" и "Пуща-Водица".
"Управление Госпродпотребслужбы рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха — без купания. Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", — отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Напомним, что на Прикарпатье во время празднования выпускного произошло массовое отравление. Ивано-Франковский центр контроля и профилактики болезней зафиксировал групповой очаг острой кишечной инфекции. Среди 11 больных есть шесть подростков.