В Киеве на путепроводе из-за аварии с мотоциклом образовались пробки (фото)

ДТП произошло по дороге с Подола на Оболонь.
Вечером среды, 7 июля, в Киеве на путепроводе с Подола на Оболонь произошло дорожно-транспортное происшествие. Участником аварии стал мотоциклист. В каком состоянии водитель и что стало причиной ДТП — пока не известно.
Об этом с места события передает журналист ТСН.ua.
Сейчас на путепроводе работают правоохранители. Место аварии огорожено, поэтому затруднено движение транспорта. Мотоцикл, попавший в ДТП, лежит на трассе. От него на асфальте видны потоки — наверное, топливо. Также на месте находятся другие мотоциклисты.
Напомним, в среду, 7 июля, в курортном поселке Яремче Ивано-Франковской области автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В салоне было четыре человека — не выжил никто.