В Киеве на пустыре нашли 20 урн с прахом: стало известно, кто и почему их выбросил

В Киеве 26-летний сотрудник частной ритуальной службы выбросил 20 урн с прахом на пустырь.

В столице на пустыре на улице Сырецкой нашли 20 урн с прахом умерших. Еще несколько урн оказались пустыми с именами умерших. Их выбросил 26-летний сотрудник частной ритуальной службы.

Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что в ритуальную службу обращались родные умерших для организации кремации. Сначала прах покойного помещали в урну, которую придавал крематорий, а затем пересыпали в урну заказчика.

Однако урны, которые предоставляли родные умерших, были меньше урн крематория, поэтому в них не помещался весь прах.

В Киеве на пустыре нашли 20 урн с прахом / Фото: Прокуратура города Киева

"Ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха. Зато ее сотрудник просто выбросил их на пустыре на улице Сырецкой", – сообщают в прокуратуре.

В общей сложности правоохранители обнаружили 36 урн с фамилиями, в 20 из них был прах.

В комментарии для "УП. Жизнь" сотрудница прессслужбы Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова рассказала, что остатки праха принадлежали гражданским людям.

В Киеве на пустыре нашли 20 урн с прахом / Фото: Прокуратура города Киева

"Работник службы по правилам должен был вывезти эти урны на утилизацию, он по каким-то причинам этого не сделал. Известно, что ритуальная служба — это частная фирма, а подозреваемый один из наемных работников", — добавила сотрудница прокуратуры.

Мужчину подозревают в надругательстве над урной с прахом умершего, совершенном повторно (ч. 1, 3 ст. 297 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет, добавили правоохранители.

Напомним, об инциденте стало известно еще 12 марта. Жители Подольского района столицы обнаружили на одном из пустырей страшную находку. В оставленных пакетах и коробках были найдены урны, в которых обычно хранят пепел от сожженных тел покойников, рядом также был замечен поминальный венок. На урнах указаны имена и фамилии усопших, их дату рождения и смерти. Неравнодушные граждане сразу вызвали полицию.

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