В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль: видео

Возгорание произошло в подкапотном отделении.

В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль.

Возгорание произошло в подкапотном отделении.

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Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"На Лобановского неожиданно вспыхнуло подкапотное отделение у автомобиля Volkswagen. Предварительно пожар уже ликвидирован, обошлось без травмированных", — говорится в сообщении под видео.

В Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль. Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.

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