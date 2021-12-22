В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль: видео

Возгорание произошло в подкапотном отделении.
В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль.
Возгорание произошло в подкапотном отделении.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
"На Лобановского неожиданно вспыхнуло подкапотное отделение у автомобиля Volkswagen. Предварительно пожар уже ликвидирован, обошлось без травмированных", — говорится в сообщении под видео.
В Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль. Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.
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