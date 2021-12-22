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В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль: видео

В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль: видео

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В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль: видео

скриншот с видео

Возгорание произошло в подкапотном отделении.

В Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль.

Возгорание произошло в подкапотном отделении.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"На Лобановского неожиданно вспыхнуло подкапотное отделение у автомобиля Volkswagen. Предварительно пожар уже ликвидирован, обошлось без травмированных", — говорится в сообщении под видео.

В Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль.   Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.

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