В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре автомобиля: есть травмированные (фото)

В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре автомобиля: есть травмированные (фото)

В больницу госпитализировали водителя BMW.

В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре автомобиля, есть травмированные.

Авария произошла возле станции метро "Осокорки" в направлении правого берега.

Об этом сообщает паблик "Магнолия TV".

Как удалось выяснить, на проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать. Водитель Volkswagen, вероятно, не заметил пробки и на большой скорости протаранил попутный автомобиль BMW, а тот, в свою очередь, двигавшийся впереди внедорожник Toyota. От этого удара BMW отрикошетил в ехавший в соседней полосе микроавтобус Renault.

В больницу госпитализировали водителя BMW.

На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства аварии.

Напомним, в Киеве по ул. Грушевского водитель Mercedes выдернул антипарковочный столбик, чтобы выехать на дорогу.

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