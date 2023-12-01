В Киеве на проезжую часть упал строительный кран: улицу заливает водой (фото)

Во время падения он повредил водопроводную сеть.
В Киеве на пересечении улиц Ревуцкого и Тростянецкой на проезжую часть упал строительный кран и повредил трубу. Поэтому улицу заливает водой.
Об этом написали в телеграмм-канале "Реальный Киев".
Как отмечается, на пересечении улиц Ревуцкого и Тростянецкой на дорогу упал строительный кран. Во время падения он повредил водопроводную сеть. Поэтому территорию заливает водой.
“На углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой произошла аварийная ситуация, повлекшая повреждение водопроводной сети и утечку на проезжей части. Движение транспорта по улице Ревуцкого ограничено. Из-за аварии наблюдается снижение давления в водопроводной сети Дарницкого района”, — рассказали ТСН.ua в Киевводоканале.
На месте работает аварийная бригада. Сейчас ведутся работы по локализации утечки.
Напомним, что Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира.