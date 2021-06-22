В Киеве на припаркованную машину упала огромная ветка

Событие произошло во вторник, 22 июня, на улице Немецкой.

В Киеве на припаркованную машину упала огромная ветка.

Событие произошло во вторник, 22 июня, на улице Немецкой.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"На улице Немецкой, 3, на припаркованный автомобиль Toyota упали сухие ветки. Если у автовладельца есть свободное время и юридические навыки, он сможет легко компенсировать потери от местных коммунальных служб", — говорится в заметке.

Отметим, что 22 июня днем дует сильный юго-восточный ветер — 5-10 м/с.

Напомним, в Дарницком районе Киева в ночь на 22 июня полностью сгорела припаркованная машина.

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