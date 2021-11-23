В Киеве на Позняках женщина выпала из окна девятого этажа

Смерть наступила мгновенно.

В Киеве на Позняках женщина выпала из окна. Смерть наступила мгновенно.

Трагедия произошла 23 ноября в доме по улице Елены Пчилки, 8.

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Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

По версии очевидцев, женщина выпала из окна девятого этажа жилого дома.

Как напоминает паблик dtp.kiev.ua, на этом самом месте несколько месяцев назад был похожий случай.

Полиция огородила место происшествия.

dtp.kiev.ua

Следователи устанавливают все обстоятельства этой трагедии.

Напомним, в больнице в Боголюбах, возле Луцка, 78-летний мужчина, лечившийся там от коронавируса, выпал с четвертого этажа. От травм пациент умер на месте.

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