В Киеве на Позняках мужчина убил прохожего: фото

Между двумя молодыми людьми возник внезапный конфликт, во время которого один нанес другому смертельное ножевое ранение.

В Киеве на Позняках мужчина убил прохожего.

Между двумя молодыми людьми возник внезапный конфликт, во время которого один нанес другому смертельное ножевое ранение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ночью в полицию Киева позвонил по телефону сотрудник частной охраны торгового заведения и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко. По вызову выехали следственно-оперативные группы столичного главка полиции, Дарницкого управления полиции, а также наряд патрульных и врачи.

Прибыв по адресу, заявитель рассказал полицейским, что услышал крики мужчин, а затем увидел одного из них на земле. Свидетель вызвал на место полицию и скорую.

Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих один из них ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия медицинские работники констатировали смерть 27-летнего киевлянина, а полицейские задержали подозреваемого.

"У 26-летнего местного жителя изъяли вещественное доказательство – нож со следами вещества бурого цвета", – говорится в сообщении полиции Киева.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и направлено ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

На столичних Позняках поліція затримала місцевого мешканця за підозрою у вбивстві перехожого Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Напомним, водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП.

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