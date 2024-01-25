В Киеве на Позняках горит школа: что известно (видео, фото)

Утром 25 января в Киеве на Позняках произошел пожар в школе №323.

Соответствующие видео были опубликованы местными пабликами.

Как рассказали в ГСЧС Киева в комментарии для ТСН.ua, пожар возник в Дарницком районе. Возгорание возникло за шкафом в одном из кабинетов.

"Дарницкого район, ул. Мишуги, 5. В 3-х этажном здании школы №323 на 2-м этаже, возникло возгорание за шкафом на площади 2 м.кв. Пожар по состоянию на сейчас (9:00 — ред.) ликвидовано. Дети находятся на улице", – сообщили нам.

Пожар в школе в Киеве 25 января 2024 / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Пожар в школе в Киеве 25 января 2024 / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве добавили, что сообщение о пожаре поступило в 8:23, в 8:56 возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.

По данным КГГА, пожар в школе в Дарницком районе спасатели оперативно ликвидировали. Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели.

В Киеве на Позняках горит школа

Напомним, в ночь на 25 января Россия атаковала Харьковщину ракетами — вспыхнули масштабные пожары.

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