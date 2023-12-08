В Киеве на полгода ограничат движение поездов метро на одной из веток: что известно

Для перевозки пассажиров будут предусмотрены маршруты наземного транспорта.

В Киеве на полгода ограничит движение по синей ветке метро. С 9 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закроют на время ремонта перегонного тоннеля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Поезда будут курсировать между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Ограничения на участке "Теремки" -"Демеевская" вводятся в связи с необходимостью срочного проведения ремонта перегонного тоннеля между станциями. ", – говорится в сообщении.

Для перевозки пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта от станции метро "Теремки" до "Лыбидской".

Отмечается, что станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" — продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

В Киевском метрополитене называют остановку движения поездов на этом участке линии метр вынужденным шагом во избежание в последующей внештатной ситуации. В частности, из-за неравномерных процессов разуплотнения и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Отмечается, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях.

"По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли. За это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания, с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Он занял 132 место (из 173) в этом рейтинге. Список опубликовал Economist Intelligence Unit.

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