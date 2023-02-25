В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар: языки огня поднимаются в небо (видео, фото)

На месте пожара работают все службы. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

В субботу, 25 февраля, днем в Подольском районе столицы возник пожар. Возгорание произошло на предприятии.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте. Подробности – впоследствии", – говорится в сообщении мэра города.

В пабликах появилось видео пожара на предприятии. На кадре видны масштабы возгорания. В небо вздымаются языки огня и густой черный дым.

Как стало известно из выпуска ТСН, горят склады с лакокрасочными материалами. Загорелось здание, а рядом слышны легкие взрывы — это взрывы от пылающего треска шифера и банок с краской.

Есть ли пострадавшие и что спровоцировало пожар — пока неизвестно.

Фото: ТСН

Напомним, в Киеве девушка прыгнула на рельсы метро и шла навстречу поезду. Инцидент произошел на станции метро "Льва Толстого".

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