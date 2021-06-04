В Киеве на Подоле нашли избитого мужчину без сознания: ищут родных

Скорая забрала пострадавшего с ул. Константиновской, 56 в БСМП в реанимацию.
В Киеве нашли мужчину. Он был сильно избит и без сознания. Теперь ищут его родных.
Событие произошло на Подоле вечером 3 мая.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
При себе у мужчины не было никаких документов.
Скорая забрала пострадавшего с ул. Константиновской, 56 в БСМП в реанимацию.
"Если что-то знаете о нем, или знаете его близких, сообщите об этом по номерам телефона: 102, 068 777 0112", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба. Пострадал военнослужащий ВСУ.