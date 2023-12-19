В Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору: есть травмированные (фото)

Водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору, есть травмированные.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева 19 декабря.

"Событие произошло накануне в Подольском районе. Предварительно водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате чего травмировалось несколько пассажиров", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали несколько пассажиров

Также читайте В Киеве водитель Lexus протаранил авто патрульных

Патрульные обеспечили охрану места происшествия, оказали помощь пострадавшим и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств автопроисшествия.

"За нарушение ПДД, повлекшее ДТП, предусмотрена административная ответственность по ст. 124 КУоАП. Если из-за аварии травмировались люди — все детали будут устанавливать следователи", — резюмирует патрульная полиция.

Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался по полосе общественного транспорта.

Читайте также: