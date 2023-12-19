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В Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору: есть травмированные (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору: есть травмированные (фото)

На Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами влетела в электроопору, есть травмированные.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева 19 декабря.

"Событие произошло накануне в Подольском районе. Предварительно водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате чего травмировалось несколько пассажиров", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали несколько пассажиров / ©
В результате ДТП пострадали несколько пассажиров

Патрульные обеспечили охрану места происшествия, оказали помощь пострадавшим и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств автопроисшествия.

"За нарушение ПДД, повлекшее ДТП, предусмотрена административная ответственность по ст. 124 КУоАП. Если из-за аварии травмировались люди — все детали будут устанавливать следователи", — резюмирует патрульная полиция.

Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался по полосе общественного транспорта.

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Дата публикации
Просмотры
703
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