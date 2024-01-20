В Киеве на Подоле коммунальщики окрашивают граффити Сони Морозюк – экс-невесты беглеца Гринкевича: фото

В Киеве на Подоле коммунальщики окрашивают стену, на которой был рисунок Сони Морозюк — украинской художницы, разорвавшей помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

По словам коммунальщиков, рисунок Морозюк окрашивают по приказу Подольской районной администрации.

По информации телеканала 1+1, рисунок создали в сотрудничестве проекта "Голос країни", партнера SHAKE ZERO и художницы Сони Морозюк в Киеве появился сквер с муралом "Голос країни", мотивирующий украинцев жить во время войны.

Так выглядел мурал до окраски.

Реализовать артобъект приглашали творческое агентство Charity Hub, которое создает патриотические муралы и культурные проекты.

Напомним, 17 января Соня Морозюк заявила о расторжении помолвки с находящимся в розыске Романом Гринкевичем, поскольку является участником преступной группировки на сделках с закупками для ВСУ. Подарки мужчины, приобретенные на ворованные средства, она обещает продать и передать средства на нужды ВСУ.

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