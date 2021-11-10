В Киеве на почте в одной из посылок рентген обнаружил предмет, похожий на гранату: что известно

В Киеве на почте в одной из посылок рентген обнаружил предмет, похожий на гранату: что известно

Правоохранители проверяют содержание подозрительной посылки.

В Киеве на почте в одной из посылок рентген обнаружил предмет, похожий на гранату.

Событие произошло 10 ноября в Соломенском районе Киева по улице Гергия Кирпы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители проверяют содержание подозрительной посылки.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

"Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от сотрудницы почтового отдела по улице Георгия Кирпы о том, что во время проверки посылок на рентген-контроль, она обнаружила предмет, похожий на гранату", — говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи.

Правоохранители огородили место происшествия и обеспечивают недопущение на территорию посторонних лиц. Событие зарегистрировано в Журнале учета заявлений и уведомлений отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта. По завершении проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, в Борисполе пациент с коронавирусом принес в больницу гранату.

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