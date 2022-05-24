В Киеве на площади высадили более пяти тысяч лилий (фото)

В Киеве на площади высадили более пяти тысяч лилий (фото)

Во вторник, 24 мая, на Харьковской площади в Киеве высадили пять тысяч лилий. В общей сложности цветы покрыли 200 кв. м площади.

Об этом сообщили в КГГА.

Более пяти тысяч луковиц пяти сортов лилий столичным зеленстроевцам подарили харьковские меценаты.

Расцвести лилии могут уже этим летом. Высота некоторых растений, в зависимости от сорта, может достичь более метра.

Напомним, в Киеве обустраивают клумбу, посвященную известной почтовой марке, указывающей на направление движения российского военного корабля.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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