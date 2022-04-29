В Киеве на Певческом поле в скором времени откроется выставка тюльпанов

В Киеве на Певческом поле в скором времени откроется выставка тюльпанов

В Киеве на Певческом поле с 3 мая откроется выставка тюльпанов.

Об этом ландшафтный парк сообщил на своей странице в Facebook.

"Киев, ты невероятный! Мы обожаем свой город, своих людей и любимый парк Певческое! Скоро здесь расцветут более 500 тысяч тюльпанов, поэтому мы решили открыть территорию парка для всех желающих. Уже с 3 мая вы сможете полюбоваться красотой своими глазами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все растения были высажены еще до зимы, над цветочными композициями работали десятки дизайнеров и агрономов. Кроме тюльпанов, на Певческом поле можно увидеть нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники. Для детей предусмотрена зона развлечений и батутов.

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Стоимость входных билетов: взрослый – 100 грн., детский – 25 грн. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.

Напомним, что также в Киеве возобновил работу Национальный академический драматический театр имени Франко. С 27 апреля он начал показывать представления на сценах коллег, в частности, в театре Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.