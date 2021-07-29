В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбили стекло: фото, видео

На мосту повреждены два информационно-макетных стекла.
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск разбили стекло.
Сегодня утром, 29 июля, во время ежедневных работ по санитарному содержанию пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск работники КП "Киевавтодормост" обнаружили два поврежденных информационно-макетных стекла, на которых размещена информация о технических характеристиках стекла.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
"Обращаем внимание, что речь идет именно об информационно-макетном стекле, а не о стекле на мостовом полотне. То есть поврежденное стекло имеет исключительно информативный смысл и не являются конструктивными частями моста", — отметили в КГГА.
КП "Киевавтодормост" обратилось в полицию для расследования инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту. Видео передали правоохранителям.
В КГГА отметили, что виновнику лучше самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф.
Напомним, 18 декабря 2020 вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедной моста.