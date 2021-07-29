В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбили стекло: фото, видео

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбили стекло: фото, видео

На мосту повреждены два информационно-макетных стекла.

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск разбили стекло.

Сегодня утром, 29 июля, во время ежедневных работ по санитарному содержанию пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск работники КП "Киевавтодормост" обнаружили два поврежденных информационно-макетных стекла, на которых размещена информация о технических характеристиках стекла.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Обращаем внимание, что речь идет именно об информационно-макетном стекле, а не о стекле на мостовом полотне. То есть поврежденное стекло имеет исключительно информативный смысл и не являются конструктивными частями моста", — отметили в КГГА.

КП "Киевавтодормост" обратилось в полицию для расследования инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту. Видео передали правоохранителям.

В КГГА отметили, что виновнику лучше самому явиться в правоохранительные органы и уплатить штраф.

Напомним, 18 декабря 2020 вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедной моста.

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