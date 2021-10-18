В Киеве на Печерске с припаркованных во дворе автомобилей сняли колеса: фото

В Киеве на Печерске с припаркованных во дворе автомобилей сняли колеса: фото

Происшествие произошло в ночь на 18 октября в Печерском районе столицы.

В Киеве неизвестные сняли колеса с автомобилей.

Событие произошло в ночь на 18 октября на Печерске.

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Об этом сообщил Telegram-паблик "Киев Сейчас" и обнародовал фото.

Автомобили были припаркованы во дворе.

"Недоброе утро на Печерске. В ночь на 18 октября не все машины остались с колесами", — говорится в заметке под фото.

Напомним, в Киеве местным не понравилось, как припарковался автомобиль BMV и они обложили его бетонными глыбами. Возмущенные жители на глыбы еще и положили огромную колоду.

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