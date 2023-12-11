В Киеве на Печерске произошел обвал грунта – погиб человек

В Киеве произошел несчастный случай во время ремонтных работ.

В Печерском районе Киева 11 декабря во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате несчастного случая есть жертва и пострадавший.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

"Один мужчина погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу. Сейчас проводятся работы по разбору завала", — говорится в сообщении.

Напомним, в метро Киева 11 декабря произошел коллапс из-за закрытия станций "синей" ветки (фото, видео).

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