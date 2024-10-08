В Киеве на Печерске мужчина ногой так ударил пуделя, что тот не смог подняться: фото, видео

У собаки диагностировали ушибы, животное нуждается в длительном лечении.
В Киеве на Печерске мужчина ногой так ударил пуделя, что тот не смог подняться.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Установлено, что киевлянин находился в одном из почтовых отделений на Печерске, в помещении которого также находилась женщина с собакой породы "Пудель". Животное бегало вокруг посетителей, что не понравилось мужчине. Песик ластился к нему, становясь на задние лапки.
Когда женщина с собакой вышли на улицу, мужчина последовал за ними, после чего ногой ударил животное с такой силой, что оно некоторое время не могло подняться.
Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева 51-летнему киевлянину доложено о подозрении в жестоком обращении с животным (ч.1 ст. 299 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.
Напомним, в Харьковской области пограничники во время отражения наступления спасли "собаку-голодаку", у которой уже торчали ребра.
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