В Киеве на Печерске мужчина ногой так ударил пуделя, что тот не смог подняться: фото, видео

В Киеве на Печерске мужчина ногой так ударил пуделя, что тот не смог подняться.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что киевлянин находился в одном из почтовых отделений на Печерске, в помещении которого также находилась женщина с собакой породы "Пудель". Животное бегало вокруг посетителей, что не понравилось мужчине. Песик ластился к нему, становясь на задние лапки.

Опубликовано Киевская городская прокуратура Вторник, 8 октября 2024 г.

Когда женщина с собакой вышли на улицу, мужчина последовал за ними, после чего ногой ударил животное с такой силой, что оно некоторое время не могло подняться.

Опубликовано Киевская городская прокуратура Вторник, 8 октября 2024 г.

Владелица сразу отвезла собаку в ветеринарную клинику, где у пуделя Падди диагностировали ушибы. Животное требует длительного лечения.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева 51-летнему киевлянину доложено о подозрении в жестоком обращении с животным (ч.1 ст. 299 УК Украины).

51-летний киевлянин, ударивший ногой маленькую собачку/Фото: Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Харьковской области пограничники во время отражения наступления спасли "собаку-голодаку", у которой уже торчали ребра.

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