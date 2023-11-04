В Киеве на Печерске конфликт между постояльцами отеля завершился стрельбой: ранен (подробности, фото)

В ходе словесного конфликта нарушитель получил оружие и выстрелил в одного из мужчин, пострадавший получил ранение в ногу.

В Киеве в гостинице на Печерске произошел конфликт, который закончился стрельбой.

Об этом сообщили в полиции Киева и рассказали подробности.

В субботу, 4 ноября, в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Эспланадной. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативники и руководство Печерского управления полиции.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, между постояльцами гостиницы начался конфликт.

"Инцидент произошел на первом этаже гостиницы между компанией лиц и неизвестным. В ходе словесного конфликта нарушитель достал оружие и выстрелил в одного из мужчин, в результате чего потерпевший получил ранение в ногу. После совершенного злоумышленник сразу скрылся с места происшествия на автомобиле, поэтому в столице была введена специальная полицейская операция и все наряды полиции были ориентированы на розыск данного авто", — рассказал Дуброва.

В течение часа правоохранители задержали мужчину на улице Михаила Бойчука. Им оказался уроженец Одесской области, 1990 года рождения.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. подытожил Андрей Дуброва.

Напомним, 2 октября в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль одного из столичных адвокатов. Причастных к стрельбе ищут правоохранители.

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