Будущая мама как раз спускалась в лифте с седьмого этажа, когда исчез свет.

В Киеве на Печерске беременная женщина застряла в лифте из-за отключения света.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Бастионной. Будущая мама как раз спускалась по лифту с седьмого этажа, когда исчез свет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На помощь сразу приехали экипаж полка полиции особого назначения № 2, который находился неподалеку. Через несколько минут правоохранители вместе с жильцом дома осторожно помогли женщине выбраться. Полицейские предложили ей вызвать медиков, однако она чувствовала себя хорошо и отказалась от оказания медицинской помощи. Жительница поблагодарила спецназначенцам за быстрое реагирование", — говорится в сообщении.

Полицейские советуют в таких ситуациях не паниковать и успокоиться и не пытаться открыть дверь кабины самостоятельно до приезда соответствующих служб. Также предостерегают граждан не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме и во время воздушных тревог.

Это уже не первый случай, когда в лифтах застревают беременные женщины. 28 ноября в Святошинском районе у киевлянки, застрявшей в лифте из-за обесточивания, начались роды. Тогда специалисты применили шансовый инструмент и открыли дверь лифта. Потом они достали женщину и передали ее медикам.

Как действовать в случае застревания в лифте и почему нельзя открывать дверь

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