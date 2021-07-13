В Киеве на Парковой дороге частично ограничат движение транспорта

В Киеве на Парковой дороге частично ограничат движение транспорта

Будут обновлять покрытие на участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый".

В Киеве на Парковой дороге частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 20:00 14 июля в 7:00 15 июля.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

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На Парковой дороге начинается средний ремонт.

Выполнят работы по фрезерованию покрытия ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

"Во время работ движение будет частично ограничено. Возможны временные перекрытия проезда. КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства", — говорится в сообщении.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, в столице начали ограничивать скорость до 20 км/ч . Киев стал первым городом в Украине, где нанесена новая разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Участок с совмещенным движением соединит собой улицу Ивана Франко, где сейчас идет капитальный ремонт, и улицу Леонтовича.

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