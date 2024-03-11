В Киеве на паркинге ТРЦ неизвестные напали на бизнесмена, пытаясь угнать его Mercedes (фото)

Двое молодчиков едва не убили мужчину, пытаясь отобрать у него элитную иномарку Mercedes-Benz GLE 300.

В Киеве на парковке торгового центра у предпринимателя пытались отобрать Mercedes-Benz GLE 300, нападавших задержали правоохранители.

Об этом сообщают полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 9 марта около восьми часов вечера 42-летний мужчина вышел из ТРЦ Lavina Mall, сел в свой автомобиль, как вдруг через задние двери в автомобиль заскочил неизвестный, прижал его голову к сиденью и начал наносить удары ножом. Его сообщник подошел к водительской двери и стал избивать пострадавшего. Потерпевшему удалось вырваться и позвать на помощь. Нападавшие скрылись, а пострадавшего госпитализировали.

Полицейские установили приметы нападавших и начали поиски. Недалеко от места происшествия была найдена мужская одежда со следами крови, принадлежавшая одному из фигурантов. Затем аналитики уголовного анализа, работники уголовного розыска главка полиции и оперативники отдела полиции №1 Святошинского управления полиции установили маршрут движения злоумышленников и через несколько часов задержали их в Дарницком районе Киева.

Начальник главка полиции Киева Дмитрий Шумейко отметил, что фигуранты хотели завладеть элитным автомобилем, чтобы продать его.

"Злоумышленниками оказались 19-летний уроженец Волынской области и 20-летний уроженец Донетчины. Они тщательно спланировали преступление и были готовы даже убить человека ради авто. Пол, возраст жертвы для них не имели значения. В течение нескольких дней они подыскивали дорогую иномарку и в то утро в поле их зрения попал Mercedes, 2022 года. Все пошло не по плану злоумышленников, когда потерпевший вырвался из их рук и поднял шум", – Шумейко.

Следователи установили, что злоумышленники жили в столице в хостеле, а угоном автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.

Молодчиков задержали, когда те уже собрали вещи и готовились ехать скрываться в другом регионе.

Теперь нападавшие могут провести 15 лет за решеткой / Фото: Полиция Киева

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в разбое, сопряженном с причинением тяжких телесных повреждений. За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте фигурантов, мера пресечения должна быть выбрана в ближайшее время.

Напомним, в Киеве во время комендантского часа рецидивист обворовал автомобиль волонтерского фонда.