В Киеве на Отрадном мужчина выгуливает огромную черную свинью на поводке: что известно

Как выяснилось, это легендарная свинка Маргоша, живущая в киевской многоэтажке уже 12 лет.
В Киеве на Отрадном мужчина выгуливает огромную черную свинью на поводке.
Животное заметили на бульваре Вацлава Гавела.
Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры".
Как выяснилось, это легендарная свинка Маргоша, уже 12 лет живущая в киевской многоэтажке.
ТСН.ua уже рассказывал о Маргоше еще в 2019 году. Тогда ей было девять лет.
Животное ежедневно выгуливают дважды в сутки по полчаса, как собаку. Свои нужды Марго справляет только на улице, где за ней убирают владельцы. Дома она чистая и аккуратная. Для Марго дома на полу сделали отдельное спальное место, а иногда свинья занимает и диван.
Соседи говорят, что даже не чувствуют, что рядом с ними, в квартире живет домашняя свинья.
Сначала, ее планировали отдать в деревню, но передумали — поскольку поросенок должен был остаться небольшим, но ежегодно поводок приходилось расширять. "Веситт 80 килограммчиков. Яблочки, апельсины, очень любит бананы... Не укусит как собака, но брюки порвать может. Ее нельзя наказывать. Очень злопамятна", — пояснила ее владелица Ирина.
Кроме того, по Киеву разгуливает свинка Адель на поводке. Мини-пиг начинает свое утро пробежкой в кафе. Ее здесь уже ждут с гостинцами: готовят смузи из моркови и яблочка. Кроме смузи, она лакомится грушей. Адели 2,5 года.
Читайте также:
- Очень милые и доверчивые: в Киеве на Оболонской набережной появились белые лебеди (фото)
- "Пик ожидается продолжительностью несколько недель": Светлана Гук о новой волне коронавируса в Украине
- Пентхаус Петра Алексеевича в Киеве: как появился "домик Карлсона" и почему его требуют снести (фото)
- Под Киевом продают замок в готическом стиле с винным погребом, шубной и гардеробной: фото