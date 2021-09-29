В Киеве житель Отрадного пилой пытался отрезать буквы с надписи "Троещина": видео

Мужчине "мешала" буква "Т", поэтому он вооружился пилой по металлу и поехал устранять "недостаток".

В Киеве житель Отрадного пытался отрезать буквы с надписи "Троещина".

Мужчине "мешала" буква "Т", поэтому он вооружился пилой по металлу и поехал устранять "недостаток".

Об этом говорится в сообщении Муниципальной варты.

Мужчина сказал, что хотел устранить "волнение между районами".

Помешали осуществить план муниципалы, которые проезжали мимо.

Мужчину передали правоохранителям.

Мешала буква "Т"! Житель Отрадного, вооружился пилой по металлу и поехал устранять "волнение". Надо было отрезать буквы из надписи "Троещина". Помешали осуществить план муниципалы, которые проезжали рядом. Мужчину передали правоохранителям. Опубликовано Муниципальная Варта Киева вторник, 28 сентября 2021

Заместитель начальника Киевского метрополитена и жительница Троещины Наталья Макогон вспомнила, как год назад эту букву "Т" таки спилили и украли.

"И наша Троещина превратилась в Роещину...", — отметила она.

Это просто комедия: "Житель Отрадного, вооружился пилой по металлу и поехал устранять" волнение ". Надо было отрезать ... Опубликовано Наташей Макогон Среду, 29 сентября 2021

Напомним, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парка "Озеро Лебединое". Они сломали качели и вырвали скамейку.

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