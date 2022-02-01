В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр

В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр

Оказалось, что водитель был пьяным.

В Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр.

Оказалось, что водитель был пьяным.

Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры".

После проведения обследования сотрудники полиции в организме правонарушителя обнаружили 2,56 промилле алкоголя. Это чуть ли не в 13 раз больше допустимой нормы.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, по Киеву разъезжает необычный Mercedes S-класса. Автомобиль раскрашен как ковер, лежавший на полу или висевший на стене наших бабушек.

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